Rääkisid temast, et ta riided haisevad, tema kõrval ei taha keegi istuda ja ta vaesest perest jne. Poiss veel eriti keeras asja üles tüdrukult (kes siis vist oli antud lapse, kellest räägiti, klassikaaslane) pärides, et milline ta kodu oli, kas nad on vaesed, kas tal oma tuba oli üldse, mis neil kodus süüa oli, kuidas pere rahaline seis jnejne!? Mul oli nii kurb seda kuulata ja mõtlesin, et sekkun ja küsin, et miks nad nii räägivad ja kas neil oleks hea, kui keegi nendest nii räägiks? Ja siis kuulsin, kuidas tüdruk ütles :«Minu ema ja isa ütlesid ka, et temaga ära sõbrusta, sest ta kodu ja riided haisevad, ta ei ole just kõige korralikumast perest ja võib varastada meilt midagi.»