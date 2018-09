Ülevaade: kuidas on naiselikkus ja naiseks olemine viimase 50 aasta jooksul muutunud?

Täna seostatakse naiselikkust iseseisvuse, enda eest seismise, kaastundlikkuse ja lahkusega, näitab uus uuring. Always Platinum viis uurimuse läbi 2000 naise seas näitamaks, kuidas on naiselikkuse ja naiseks olemise mõiste aastakümnetega muutunud.

50 aastat tagasi vastas 53 protsenti vastanutest, et naiselikkus tähendab «olla hea ema ja olla hooliv», 41 protsenti aga arvasid, et naiselikkus võrdub «delikaatsuse ja armsusega», kirjutab Independent. Tänasel päeval usub 58 protsenti Suurbritannia naistest, et naine peab olema iseseisev, 48 protsendi arvates vastupidav ning 44 protsenti peab oluliseks märksõnaks ambitsioonikust.

26 protsenti vastajatest leidis, et naised leiavad hea tasakaalu tugevuse ja õrnuse vahel just oma kolmekümnendates eluaastates. Üheksa kümnest vastajast uskus, et on võimalik olla korraga edasipürgiv ja hoolitsev. Uurimus kinnitas levinud arusaama, et võrdõiguslikkuse arenguga peab naiselikkuse mõiste liikuma ka maskuliinsuse suunas, kirjutab Independent.