SÕBRANNAGA NEW YORGIS EKSPERIMENT: karjäärinaised ja inimestevihkajad

New Yorgis elab ametlikult rohkem kui 8 miljonit inimest. Siiski on kõigil kindel (ja üsna sarnane) arusaam sellest, kes neist on newyorklane ning kes turist. Miljonid inimesed ja kitsad kriteeriumid - kui lihtne on väikeriigi turistil kohalikuks kvalifitseeruda? Saime kriteeriumid kätte ja hakkame järjest neid katsetama. Hoiame teid videote vahendusel kursis.