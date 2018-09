Tätoveerija hoiatab: need on kõige valusamad kohad tätoveeringute tegemiseks

Kuigi inimestel on valulävi erinev, ei kirjelda vist keegi tätoveerimist kui rahustavat ja mugavat tegevust. Mõned piirkonnad kehal on tundlikumad kui teised ning see tingib ka kõrge valulävi korral tugeva ebamugavustunde.

Kerri on tätoveerija Suurbritannia ilusalongis ning mainib alustuseks, et valu suurus oleneb mitmetest erinevatest asjaoludest. Muuhulgas mängib rolli ka sinu enesetunne, tervislik seisund, tätoveeringu stiil ja tegija. «Iga tätoveering teeb haiget, aga kui palju, see oleneb eelnevalt loetletud faktoritest,» selgitab ta.