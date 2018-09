9 muremõtet, mis seksi ajal pähe tulevad ja moodused neist vabanemiseks

1. Mul on pikk kohustuste nimekiri

Kui elus on parasjagu kiire periood ja kogu aeg on palju asju teoksil, on ka seksi ajal lihtne oma kohustuste peale mõtlema hakata.

Proovi mõelda: mitte millelegi! Keskendu hetkele, helidele, lõhnadele. Proovi olla hetkes kohal.



2. Ma pean tuled ära kustutama

Hoolimata sellest, et suure tõenäosusega on partner su keha näinud juba sadu kordi, tunned sa ikka, et pimedas ruumis ei näe ta sind nii hästi.

Proovi mõelda: mu partner tahab minuga koos olla hoolimata sellest, milline mu keha valguse käes välja näeb. Pealegi, su keha ei ole pimedas ega valges väga erinev. See on lõks, millesse langeme, kui ei tunne ennast oma kehas hästi. Vahel ei ole kõige pare päev ja selline mõte on okei, aga kui sellest saab harjumus, tuleks midagi muuta.



3. Ta ei pannudki mu uut pesukomplekti tähele

On tavaline, et uus ilus pesukomplekt jääb soovitud tähelepanuta, sest partner on lihtsalt liiga elevil ja tahab selle juba ära võtta.

Proovi mõelda: see komplekt nägi mu seljas väga hea välja ja pole oluline, et partner seda eraldi välja ei toonud. On arusaadav, et soovid partneri tähelepanu, kui spetsiaalselt tema jaoks üllatuse oled ette valmistanud, aga on suur tõenäosus, et partner siiski märkas su uut pesukomplekti, aga oli mõtetega juba selle eemaldamise juures.



4. Kas ta lõpetab varsti? Mul on vaja asju teha

Kui oled esimesena lõpetanud, läheb aeg vahepeal kiiresti, aga teinekord tundub, et lamad seal lõputult ja ootad partnerit.

Proovi mõelda: ma olen tänulik, et ta lasi minul enne lõpetada. On palju mehi, kes ei hooli üldse partneri orgasmist, nii et anna talle aega.



5. Huvitav, kuidas ma välja näen

Naised kipuvad tihti muretsema, kas nende juuksed on ilusti, meik ei ole laiali läinud ja kas nad ikka deodoranti kasutasid.

Proovi mõelda: ma naudin ennast ja ma naudin seksi. Mis vahet seal on, kuidas ma välja näen!



6. Kas on piinlik paluda, et ta mind juustest sikutaks?

Uute asjade proovimine võib tihti tunduda hirmus, aga hirmul on suured silmad.

Proovi mõelda: mu partner ei saa kunagi teada, mida ma tahan, kui ma talle seda ei ütle.



7. Kas on normaalne, et mul on nii suur pissihäda?

On tavaline muremõte, et ma just käisin ju vetsus. Kuidas ma juba uuesti minna tahan?

Proovi mõelda: seksi stimuleerivad liigutused survestavad põit ja sellepärast tunned ka vajadust vetsu minna. Kuid on olemas ka G-punkti stimuleerimine ja kui see toimub, kogunevad vedelikud ja võivad põhjustada ejakulatsiooni. See võib tunduda kui uriin, aga ei ole seda.



8. Kas meie vahekord on ikka ohutu?

Kas me kasutame õiges suuruses kondoome? Ega ma pilli ei unustanud võtta? Sellised mõtted võivad tihti vahekorra ajal esile kerkida.

Proovi mõelda: rääkige partneriga rasestumisvastastest- ja kaitsevahenditest. Arutage, kas te käite mõlemad regulaarselt kontrollis.



9. Kas ta saab aru, et ma ei raseerinud oma jalgu?

Kui ta aru saab, et ma unustasin raseerida, ei ole häbil otsa ega äärt.

Proovi mõelda: mu jalad näevad nii head välja! Ma usun, et ta ei pane seda tähelegi, sest oleme seksi nautimisega liiga ametis.