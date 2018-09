Nördinud isa: kas mehed peavad tõesti lapse mähkmeid põlvedel vahetama?

«Inimesed on kommenteerinud, et mu naine on laisk, et ise vahetama ei lähe, või soovitanud mul autos last korrastada, aga miks ma peaksin?» ei mõista Palmer inimeste reaktsioone. Kolme lapse isa selgitab, et tänapäeval on paljud isad lastega kodus, kuid ei saa sellele vastavat tunnustust.