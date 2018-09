8 levinud seksiunenäo varjatud tähendused

Dr Susan Block selgitab väljaandes Prevention, et seksiunenägudega annab alateadvus märku kõigest, mis su elu mõjutab ja sageli ei ole unes nähtu üldse nii otseselt tõlgendatav. Näiteks võivad unenäod sümboliseerida probleeme, ihasid ja soove hoopis teistes eluvaldkondades.

Tuttvaga seksimine

See ei tähenda tingimata, et tahad oma elukaaslast selle konkreetse tuttavaga petta. See võib ka tähendada, et pead temast lugu ja imetled mingeid tema omadusi. Võimalik, et sa ihaled endalegi mingeid tema oskusi.

Ülemusega seksimine

Kuna seks on niivõrd intiimne tegevus, võib selline uni anda märku, et oled oma ülemuse ideedest või juhtimisstiilist võõrandunud ja kõrvale jäänud ning pead leidma mooduse, kuidas talle lähemale pääseda.

Partneriga privaatse koha otsimine

Kui näed unes, et otsite seksimiseks kohta, siis võib see sümboliseerida teievahelist jahedust igapäevaelus. Vaata oma kalendrisse – kui palju te olete üldse viimasel ajal koos aega veetnud?

Ratsutamine

Ette ja taha liikumine, füüsiline kokkupuude – kas on üllatav, et ka ratsutamine võib olla seksiunenägu? See võib tõesti olla märk, et igatsed voodiseiklusi ja sinu vajadused on jäänud rahuldamata.

Avalikus kohas seksimine

Sellise piinliku unenäo võib esile kutsuda näiteks elukaaslase või sõbra kriitiline kommentaar, sest avalikult oma tunnete ja haavatavuse näitamine võib olla seotud sellega, kuidas näed ka oma armuelu.

Lendamine

Olla täielikult vaba ja muretu, anduda füüsilistele tundmustele… Unes lendamine on väga lähedalt seotud orgasmi saamisele, mistõttu võib selline uni näidata, et oled oma seksuaaleluga rahulolematu.

Seks kuulsusega

Unes võite ju sina ja Brad Pitt vallalised olla, kuid tegelikult ei näita see unenägu otseselt tema kohta mitte midagi. Seksiunenägu kuulsa inimesega võib vihjata, et tahad oma elus rohkem tähelepanu keskpunktis olla.

Unenägu eksist