Uuring: eliitkoolil pole ülikooli astumisel mingit eelist

Aalto ülikool, instituut VATT ja tööjõuinstituut tegid Soomes uuringu, et teada saada, millist rolli mängib eliitkooliharidus tudengite edasisel haridusteel. Uuringu juht Mika Kortelainen ütles YLE uudistele, et nende eeldus oli lihtne: nad arvasid, et eliitkoolis käimine annab õpilastele ülikooli pääsemisel suure eelise. Selgus aga, et asi pole sugugi nii. Enamik tudengeid võetakse Soomes kõrgkooli vastu eraldi sisseastumiseksamite põhjal ja koolihindeid ei arvestata.

Jah, uurijad leidsid, et eliitkoolide lõpetajad asuvad küll rohkem õppima meditsiini ja juurat, kuid asi on hoopis selles, et tegemist juba ongi andekamate õpilastega, kes näitasid juba keskkoolis paremaid tulemusi. «Tulemused näitavad, et Soome keskkoolid on kõrge tasemega ja erinevused koolide vahel on minimaalsed,» selgitas Kortelainen.