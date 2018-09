Taimetark soovitab. Kasulik kadakas ravib 99 haigust, aga võib tüli majja tuua

See viitab kristlikule pärimusele, nagu näiteks legend neitsi Maarjast, kes Jeesuslapsega koos põgenedes leidis varju kadakapõõsa alt, misjärel Jumal kuulutas kadaka pühaks.

Rahvusvahelise levikuga on ka legend, et ennevanasti olnud kadakas suur puu, aga kuna Jeesuse hukkamise rist tehtud kadakast, jätnud Looja karistuseks selle eest kadaka tagasihoidlikuks põõsaks. Kadakas olla pärimuse järgi ka kõige vanem teiste puude seas. Usutakse, et pikne ei puutu ja torm ei kõiguta kadakat, kuna ta on ristimärgiga kaitstud. Kadakas ei külmu kunagi, tema järgi saab ennustada ilma, tema puit on ülimalt vastupidav, sest kadakas kasvab aeglaselt.

Kadakamarjad kui arstirohi

Kadakamarjade tervendavast toimest rääkiv pärimus ulatub kaugesse minevikku. Kõik, mis on taimeriigis püha, on enamasti ka kasulik. Tõepoolest – kadakamarjad on üks tugev ja viirusi tõrjuv vahend, mida tasub koguda just nüüd, sügisel, ja pruukida mitmel moel. Kogumiseks ja kuivatamiseks sobivad tumedaks tõmbunud, küpsed marjad ehk käbid. Maitseainena kasutamisel tuleks tugevama maitse saamiseks marjad uhmris peenestada.

Rahvapärimus ütleb, et kadakamarjade sees on üheksa arsti, sest ta ravib üheksa haigust, mõnel pool isegi 99 haigust.

Kadakamarjateed või -tõmmist pruugiti diureetikumina (ajab kehast liigse vee välja), sapikivide lahustamiseks, neeru- ja põiehaiguste korral, seedimise kergendamiseks ja gaasivalude vastu, kõhukinnisuse korral, hingamisteede haiguste ja higistamapaneva vahendina külmetuse korral, kui hääl on ära, ja kui laps teeb öösel voodisse.

Marju näriti suus halva hingeõhu vastu. Arvatakse, et üks kadakamari päevas aitab ära hoida viirushaigused. Välispidiselt on marjade tõmmist või kadakaõli pruugitud nahahaiguste raviks, tursete puhul on tehtud kompressi. Reuma-, luu- ja seljavalude (üldse väsimuse) puhul on kadakaokstest ja –juurtest tehtud vann üks ütlemata mõnus asi.

Kadakasuitsu on kasutatud vist küll igal pool, kus kadakas kasvab. Vanas Egiptuses kuulus kadakas nende 16 komponendi hulka, millest koosnes hinnaline suitsutusvahend kyphi. Usuti, et põletamisel tekkiv suits on kõikide haiguste, kurja silma, nõiduse, kurja vaimu, kodukäija ning vanakuradi enda vastane tõrjevahend.

Teadusmeditsiin tunnistab kadakamarja ravitoimet ja rahvatarkust, kuid hoiatab, et kestval kasutamisel (kauem kui nädal) ärritab neerukudet. Täiesti vastunäidustatud on kadakamarjad seedekulgla haavandite, soolepõletike ning neeruhaiguste puhul, samuti raseduse ajal.

Kadakamarjade kasutamisest köögis

Kadakamarjad sisaldavad rohkesti eeterlikke õlisid, glükosiide, park- ja mõruaineid, mis teeb neist hea maitseaine. Soomlased lisavad kapsa hapendamisel 2-3 kadakamarja.

Õlle valmistamisel ja liha suitsutamisel on kadakamarjad omal kohal.

Põhjamaade ja Vene köök on kasutanud neid ammustest aegadest vürtsi aseainena lihatoitude maitsestamisel. Kadakamarju kasutatakse palju Skandinaavia, Saksa ja Prantsuse köögis. Vaigust ja eeterlikest õlidest tingitud tugev aroom sobib hästi näiteks merelindude, teatud kalade ja koduloomade, eeskätt veise- ja lambaliha maitsestamiseks ja pehmendamiseks.