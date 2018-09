95-aastase vanaema hukkamõistu kartval seenelisel mõõdeti rekordpromill

30-aastane mees jõudis haiglasse laupäeva pärastlõunal, kirjutab Prague Morning. Enda sõnul tuli ta metsast seenelt, komistas oksa taha ja väänas jala välja. Ortopeedilise kirurgi Jiří Stošeki sõnul lootis patsient, et vigastus pole väga tõsine ning ta saab esmaspäeval tööle minna. «Röntgen aga näitas, et tema pahkluus oli keeruline murd ja me pidime tegema operatsiooni,» selgitas arst.