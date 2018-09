Kes maksab Kate Middletoni ja Meghan Markle'i riiete eest?

Alles pärast abiellumist, said hertsoginnad juurdepääsu kuningliku pere fondile, mis kannab nime Duchy of Cornwall. Fond on mõeldud kuningliku pere liikmete toimetuste rahastamiseks. Näiteks eelmisel aastal said Harry, Kate ja William kolme peale kokku 3,6 miljonit naela, kuhu hulka oli arvestatud ka nende palk ja teised kulud, näiteks riided.