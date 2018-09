Sodiaagi saladused: 3 tähemärki, kellele alanud täiskuunädal õnne ei too

Täiskuu paigutab su tähelepanu keskmesse. Küll aga ei tähenda see alati head. Tunned end sel nädalal proovilepanduna. Isegi, kui see nädal tõstatab sinus esile mõne lapsepõlvest pärit trauma või muu tumeda stsenaariumi, ära karda neid mõtteid. Suudad leida endas jõu sellest üle saada.

Täiskuu võib Kaljukitsedele mõjuda kaootiliselt. See lennutab sind ringi nagu paberit tuule käes ning võib mõjuda frustreerivalt. Seekordne täiskuu palub sul tasakaalustada isiklik elu avaliku eluga. Ambitsioonika ja peatamatu tähemärgina on Kaljukitsel lihtne ohverdada edu nimel kõik muu. Küll aga on edu pealiskaudne, kui seda pole kellegagi jagada. Kui see täiskuu näitab sulle, millest sa oled ilma jäänud, võta seda kuulda.