Seitse halba harjumust, mis seksi magamistoast välja kihutavad

Igapäevaste asjaajamiste jutud

Säästa arvete maksmise ja poenimekirja jutud mõneks muuks ajaks. Muidugi peab rääkima teineteisega igapäevasest logistikast, kuid magamistuba pole see koht. Sellised jututeemad tapavad intiimsust.

Võtad telefoni voodisse

Kui sa just ei plaani sealt otsida õhtuks sobilikku muusikat, jäta telefon voodist kaugemale. Telefon neelab su endasse ning muutud ümbritseva osas tuimemaks ning partneri jaoks kaugemaks. Täielik tujutapja!

Lubad lapsed või koera voodisse

Kui sul on lapsed, tulevad nad ikka vahel voodisse pärast hirmsat unenägu. See on väga okei. Ära lase sel aga saada harjumuseks. Proovige õhtul leida üles taas naise ja mehe rollid, väljuge mõneks tunniks lapsevanema omast. Seda ei saa teha, kui lapsed on harjunud teie juures voodis olema. Sama kehtib ka lemmikloomade, eriti koerte kohta. Teie voodi olgu ainult teie mängumaa.

Lased magamistoa korra täiesti käest

Tead seda nurka, mille on vallutanud kotid, riided ja pesu? Tee see korda. Asju täis magamistuba ei mõju kuidagi romantilise ruumina.

Teed magamistoas tööd

Kui sul on vaja vastata töökõnedele või meilidele, tee seda mujal. Sa tahaksid seostada oma magamistuba ja voodit romantika ja intiimsusega, mitte töö ja ülemusega.

Sinu magamistoast on saanud teine elutuba

See on lapsevanemate seas levinud probleem. Teie magamistoast on saanud justkui teine elutuba, kus elu keeb ja kõik on pidevalt läbikäigul. Proovige tekitada peamine elu mõnda teise tuppa. Magamistuba peaks olema teie vähene koht privaatsusele.

Vaatad või loed uudiseid

Uudistering ei peatu kunagi, kuid vali parem koht, kus järgmisest skandaalist lugeda. On loomulik, et soovid lõpuks voodisse saades heita pilgu päevauudistele, kuid see röövib taas tähelepanu sinu partnerilt ja teie omavaheliselt kvaliteetajalt.