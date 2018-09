Veidrad töökohad, kus kuulsused enne tähesära raha teenisid

Rachel McAdams , kes sai kuulsaks filmis The Notebook, töötas enne näitlejakarjääri kolm aastat McDonalds'is koos oma õe ja vennaga, et arveid maksta. Ta oli sel ajal kõigest 16-aastane ning käis ka teisel töökohal - ta lavastas laste teatrietendusi.

Sõpradest armastatud staar Jennifer Aniston töötas 19-aastaselt New Yorgis rattakullerina.

Kanye West töötas noorena Gap kaubamajas assistendina. Ta on hilisemates intervjuudes maininud, et talle ei meeldinud seal töötada, kuna ei saanud kirja piisavalt palju tunde, et kasutada töötaja soodustust.