Personaaltreener vastab: kui pikalt peaks planku hoidma, et tulemusi näha?

Kuigi planku hoidma võib õppida pea igaüks, siis keerulisem küsimus on selles, pikalt seda hoidma peaks. Sklari sõnul on kõige efektiivsem taljele, kui võtad ette kolm kuni 60-sekundilist kordust. Küll aga ei sobi kõige efektiivsem variant tingimata kõigile trennihuvilistele.

«Kui oled plankingus uus, ära riski enese vigastamisega pisema talje nimel,» soovitab Sklar ning lisab, et on hea alustada ka lühematest kordustest. Kui sunnid oma keha hoidma planku kauem kui see võimeline on, kurnad oma alaselga. «Kui väsimus võtab võimust, võib alaselg vajuda nõgusaks ning vigastus on kerge tulema,» selgitab personaaltreener.