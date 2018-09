125-aastane mees jagab pika eluea saladusi ja oma maagilise tervisetee retsepti

Pika eluea puhul mängivad geenid rolli kõigest 30 protsendi ulatuses, kõik ülejäänu on sinu enda kätes. Olulised on harjumused, keskkond, toitumine ja elustiil.

125-aastane Liibanonist pärit Suliman Al-Mul on äärmiselt energiline meesterahvas, kes teeb süüa, aitab oma nooremat naist majapidamistöödes, jalutab igapäevaselt kaks milli ja tema noorim laps on 7-aastane. Suliman on abielus olnud kaks korda ja kokku on tal seitse last, kirjutab Blind Fold.