Põhjus, miks sa pärast 8 unetundi ikka väsinud oled

Unetundide arv on oluline, aga veelgi olulisem on magamisega seotud rutiin. Hiljuti tehtud uuringu kohaselt on kaheksa unetundi asjatud, kui need pole ajastatud õigesti. Vähesed unetunnid võivad hakata mõjutama ka tervist. Unepuudust seostatakse erinevate haigustega nagu teise tüübi diabeet, kõrge vererõhk ja erinevad südamega seotud probleemid.

Kaheaastane ülemaailmne uurimus viidi läbi Suurbritannia Rahvusliku Unefondi poolt ning selle käigus anti soovitused, et teismelised peaksid magama kaheksa kuni kümme tundi, täiskasvanud võiksid seevastu magada seitsmest üheksa unetunnini. Kuid teadlased selgitavad, et oluline on unetundide kvaliteet ja regulaarsus, mitte vaid arv.

«Mõni unetu öö muudab su järgmisel päeval väsinuks ja ärritunuks, kuid see ei kahjusta su tervist,» selgitavad fondi esindajad, «kui see jätkub, hakkab unepuudus mõjutma sinu tervist ning muudab organismi haavatavaks mitmetele haigustele.»

Teadlased uurisid kokku pea 2000 täiskasvanu unemustrit. Jälgitavad olid vanuses 54-93 eluaastat ning eelnevalt uneprobleemideta. Kõik katsealused kandsid unejälgimistehnikat seitse päeva nädalas ning pidasid unepäevikut, vahendab TheSun.