Huvitav ja vastuoluline trikk, kuidas suurendada rasestumise tõenäosust

Selleks on võimalik näiteks silma peal hoida sellel, millal on sul ovulatsioon ja sa võid püüda ka pärast suguühet selili olla, jalad seinal. Nüüd on aga uuringuandmeid, mis annavad veel ühe triki triibupüüdjate arsenali: püüa seksida kaks korda ühe õhtu jooksul.

Dr Da Li selgitab, et pole mõtet püüda oodata ja lasta mehe spermal paar päeva «valmida», kuigi seda on varem just soovitatud. Teine ejakulatsioon sisaldab rohkem proteiine, mis tähendab, et sperma on kiirem. Kiire sperma aga tähendab muidugi, et see jõuab ka suurema tõenäosusega munarakuni, kirjutab Metro.