Lahutuste statistika tegi üle 25 aasta olulise muutuse

Lahutuste protsent hakkas tõusma 1960ndatel ning jõudis oma haripunkti 1993. aastal. Paaride jaoks, kes on olnud koos vähemalt viis aastat, on see risk üle kolmandiku võrra madalam (täpsemalt 39 protsenti), kirjutab Independent.

Kuigi statistiline langus lahutuste arvus on mitmete tegurite koosmõju tulemus, on Suurbritannia analüütikute arvates oluliseks faktoriks koduste tööde jaotus - üha vähem naisi annab teadlaste arvates seetõttu lahtutusprotsessile alguse. Lisaks tuuakse välja, et viimaste aastakümnetega on vähenemas sotsiaalse mõju tõttu abiellumine ning abielusid sõlmitakse rohkem isiklikust soovist ja tunnetest lähtudes.