Jesper Parve: valutunne seguneb mõnuga...

Minu Bali FOTO: Petrone Print

Mau kuulab ja hakkab midagi pobisedes näpuga õhku joonistama. Mõne hetke pärast ta noogutab ja ütleb, et ta peas on pilt valmis, kuid nüüd on vaja see paberile kanda. Ta palub selleks nädalakese. Mul ei ole selle vastu midagi. Ka Mari soovib endale teha midagi, kuid ta ei ole selles veel täielikult veendunud. Mau suhtub oma töösse väga spirituaalselt, kuid ausalt. Ta ütleb, et kuna Mari ei ole endas täiesti kindel, ei jõua see pilt ka Mauni ja ta ei oska talle midagi joonistada. Inimene peab kindlalt tahtma endale spirituaalset tätoveeringut, alles siis hakkavad õiged energiad liikuma ja pilt jõuab kunstnikuni. Jätame hüvasti selle põneva perekonnaga ja jään ootama kõnet, mis annaks märku, et Mau on oma nägemuse paberile kandnud.

Paar nädalat hiljem saan Mau naiselt Marialt kõne, et Mau on nüüd valmis. Saabun Mau juurde juba järgmisel hommikul. Istume maha ja joome kookosvett, samal ajal joonistab ta mulle vaba käega kujundeid ja jooni käele. Mingi aja pärast hakkavad käel eristuma Bali templite väravad ning ringid, mis täiustavad üksteist. Ma juba tunnetan, et ta joonistab täpselt seda, mida ma oma peas ette kujutasin, ja usaldan end täielikult tema kätesse. Kui ta on mu kätele kujundite kandmise lõpetanud, vaatab ta mulle otsa. Ma noogutan. Pilt on selge.

Nüüd on hetk aega puhata, enne kui läheb päris tööks. Mau tõuseb korraks püsti ja jalutab köögi poole, kuid järsku jääb kivistunult seisma. «Madu!» hüüatab ta. Suur must peaaegu kahemeetrine madu libises äsja üle köögipõranda maja kõrval asuva põõsa alla. Mau on endast väljas, kuid Maria vaid naerab. Samal ajal astub väravast sisse kohalik tädike, kes tuleb maja altarile viirukeid ja andameid panema. Kuuldes maost, lubab ta oma isa kutsuda, et mao liiki kontrollida.

Maria vaatab mulle naeratades otsa ja ütleb: «Näed, kohalikud jumalad kaitsevad sind, saatsid oma käsilase kontrollima, et kõik ikka korras oleks. Nüüd olen kindel, et sinuga läheb kõik hästi.» Madu üles ei leitagi, ju ta ennast kuskile maja alla ära peitis.

Mau kogub ennast natuke aega ja siirdub maja ülemisele korrusele. Mõne aja pärast hakkab sealt kostma šamaanimuusikat ja on tunda salveilõhna. See lõhn viib mu meeled kuhugi rahulikku paika. Peagi aga kostab gongide helin, mis on märguandeks, et võin minna oma spirituaalset tätoveeringut vastu võtma.