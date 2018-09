Kummaline asi, millega nõrganärvilistel tuleb vürtsikat toitu süües arvestada

Teaduslikud uuringud on näidanud, et vürtsikate toitude söömine võib esile kustuda «kummalisi ja häirivaid unenägusid», edastab Mashed. Kuigi praeguseks ei ole täpselt teada, mis seda fenomeni põhjustab, siis on uuringud näidanud, et teravaid vürste sisaldavaid toitusid süües on unenäod erksamad ja ebatavalised.