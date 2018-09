Klient räägib südamelt ära: miks ma Tallinn Dollsi vastu tarbijakaitsesse pöördusin

«Pean tunnistama, et mina olen klient, kes on Tallinn Dollsi tootevahetuse probleemiga pöördunud Tarbijakaitsesse (vaidlus 18-005197) ja tahaksin öelda, et paremat klienditeenindust kui Tallinn Dolls mulle pakkus, ma küll kuskil Eesti kaubanduses saanud ei ole.

Olin tellinud enda mõõtudega toote ja selle juba kätte saanud, kui leidsin nende netipoest veel huvitavama samalaadse rõiva, mille vastu soovisin eeltellitu vahetada.

Mulle selgitati, miks ma enda toodet tagastada ei saa ja sama vastuse sain ka tarbijakaitsest. Toode oli korrigeeritud minu soovi järgi ja ühtegi etteheidet mul sellele polnud.

Tallinn Dollsi suhtlus vahetusprobleemiga oli professionaalne ja meeldiv. Leidsin veel mitut toodet nende valikust, millele tehti mulle ka hea pakkumine. Nii et lõpuks sain hea hinnaga mitu toodet. Täishinnaga poleks endale seda lubada saanud.

Postiivne hoiak on see, mis TD klientidele osaks saab, klienditeenindaja kohta on mul jagada vaid kiidusõnu. Sedasama olen kuulnud ka oma tuttavatelt, kes samuti nende tarbijad on.

Tallinn Dollsil on täna ilmselt päris palju kliente, kuna tooted on kaunid ja uudsed, hinnad on langenud ja tootevalik muutub kiiresti.

Ma tahan öelda, et teinekord on vaja ka kliente harida. Saan aru, et et enda soovide järgi korrigeeritud rõivast ei saa tagastada, kuna sellele ainuke ostja olengi ma ise. Ma arvan, et samamoodi ei saa tagastada ka teistes õmblusateljeedes nagu Pohjanheimo ja Marimo, kelle austaja samuti olen. Kiidusõnad ka neile! Teine lugu on masstoodangu toodetega, millele kehtib vahetusvariant.

Vahel on tore jagada ka positiivseid mõtteid, sest negatiivseid kajastatakse rohkem.»