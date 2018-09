Haruldased beebinimed, millele tasub võimalus anda

Siseministeeriumi andmetel oli möödunud (ja ka ülemöödunud) aastal Eestis kõige populaarsem tüdrukunimi Sofia. Väga populaarsed olid ka Maria, Mia, Nora, Eliise, Lenna ja Mirtel. Poistenimedest domineerisid ülekaalukalt Robert, Robin, Oliver ja Oskar.

Alati on lapsevanemaid, kes eelistavadki «turvalisi» ja menukaid nimesid ning neid ei häiri, kui tütreke käib koolis ühes klassis veel teise viie Sofiaga. Samal ajal on neid, kes hindavad originaalsust ja erilise kõlaga nimesid, mille kandjaid nii sageli eakaaslaste seas ei kohta. The List tõi välja erilisi nimesid, mille seast mõnda võib vabalt ka siinkandis kaaluda.

Melina

Selle nime pärinemislugu on teadmata, kuid võib oletada, et see tuleb kreekakeelsest sõnast meli, mis tähendab mett. Melina oli läänemaades veidi popim 2009. aastal, kuid tänavu võib öelda, et see on varjatud pärl, mis väärib esile tõstmist.

Renata

See on populaarne nimi Mehhikos, Tšiilis ja mõnes Euroopa riigis. Tugev tüdrukunimi tuleb ladinakeelsest poisinimest Renatus, mis tähendab uuestisündi. Renata sugulane Renee on samuti harvaesinev ilus nimi, mis meil sobib poisile.

Lennon

Lennonil on tegelikult pikk ajalugu, mida paljud ei tea. Algselt tuli see Iiri perekonnanimest Ó Leannáin (mis tähendab Leannáni järglast). Nime Leannán tüvi tähendab iiri keeles armastajat. Tänapäeval seostatakse seda nime bändi The Beatles liikme John Lennoni järgi. Kuigi Lennon on sooneutraalne nimi, eelistatakse seda muusiku järgi panna poistele.

Viviana

Viviana on veidi kuninglikuma kõlaga nimi kui Vivian, aga seda ka kasutatakse oluliselt harvem. Selle nime tüvi vivus tähendab ladina keeles elu.

Alondra

Alondra tähendab hispaania keeles lõokest. Kuigi Tšiilis ja Mehhikos on see nimi väga populaarne, ei ole see tüdrukunimi mujale maailma väga jõudnud.

Arden