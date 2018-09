Kulmuekspert paljastab viis viga, mida kõik naised teevad

New Yorgist pärit kulmuekspert Sania Vucetaj väida Pure Wow’s, et suurem osa naistest teeb oma kulmudega vähemalt viis tüüpilist viga.

Sihitu kitkumine

Argipäeviti suuremaid tüükaid kulmupiirkonnast välja kitkudes ei saa ise aru, et midagi valesti teeks, kuid Vucetaj sõnul tuleks ka see tegevus jätta proffidele või siis enne kitkumist kulmukuju hoolsalt välja mõõta. Täida kulm pliiatsiga ära, et tugev sümmeetriline kulmukuju selgelt näha oleks. Alles siis kitku selle ümbert üksikud karvad ära, et vältida ülekitkumist ja ebaühtlast kulmupiiri.

Nahahooldustooted kulmude peal

Igasugu nahapuhastusvahendid, seerumid ja kreemid on küll nahale kasulikud, kuid võivad kulmudele ettearvamatult mõjuda. Vucetaj hoiatab, et nahahooldustooteid ei tohiks mitte kunagi kulmude peale lasta. Need tooted blokeerivad karvanääpsu, mille tagajärjel võivad karvad välja kukkuda ja mitte kunagi enam tagasi kasvada. Kulmueksperdi põhimõtte järgi tuleks kulme kohelda kui juukseid.

Suurenduspeegel

Vucetaj süüdistab kulmude ülekitkumises suurendavaid peegleid, mille tõttu hakkavad naised üle mõtlema ja lähevad liialt detailidesse. Tema sõnul võivad aga juba karv või kaks karva kulmukuju väga palju mõjutada, mistõttu tuleks ülekitkumisest igal juhul hoiduda. Samuti on riskantne kitkuda kulme väga ereda valguse käes ja peeglile liiga lähedal seistes. Nii kaotad perspektiivi ja ei jälgi kulmu üldkuju, nihutades piiri iga silmatorkava tüüka pärast liiga kaugele.

Liigne kärpimine

Kui kahtled, tee vähem. Pikkade kulmukarvade lühemaks lõikamine on ohtlik, sest sellega võib kergesti liiale minna. Väga lühikeseks kärbitud kulmukarvad teevad kulmud õhemaks, karvad võivad edasi kasvada keerdu ja minna koredamaks. Pigem kammi oma kulmud geeliga ülespoole nii, et need jääks kihiti paika. Nõnda tunduvad kulmud täidlasemad ja sulgjad.

Microblading