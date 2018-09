Kaalust maha võtmiseks ei ole jaksu: on see laiskus või midagi muud?

Muidugi, kui oled kogu aeg väsinud, tunned end tahes tahtmata laisana – vajad ju puhkust.

Ma ei usu, et laiskus on nii levinud iseloomujoon nagu paljud minu jutul käivad inimesed väidavad. Ma usun, et väsimus on tänapäeval üldlevinud ning väsimuse algpõhjuste lahendamine aitab sul end vähem «laisana» tunda.

Kui oled oma energiatasemest aru saanud ja õppinud märkama punkti, kus pead lubama endale puhkust, tulevad ka motivatsioon ja tulemused.

Ravi oma väsimust

Väsimustunne ja vähene motiveeritus ei tee sind laisaks. Sa ei ole laisk!

Inimesed kogevad kroonilist väsimust paljudel põhjustel, mõni neist on lihtne, mõni mitte. Mõned levinumad põhjused on väga algelised, näiteks kvaliteetse une puudus.

Krooniline stress toob kaasa ka krooniliselt halva une, mis on kohutav nõiaring, eriti kui lisad enda ellu veel täiendavat stressi, üritades kaalu kaotada.

Kukud suure tõenäosusega läbi ja tagasi ree peale saamine on raske, kui alustad valest kohast.

Allergiad võivad samuti väsimust põhjustada. Kui oled millegi vastu allergiline, toodab organism histamiine. Histamiinid tekitavad väsimustunde. Kui sa ei ole oma allergiast teadlik, võid end allergeenile korduvalt ja korduvalt paljastada. Pidev kokkupuude allergeenide ning histamiiniga võivad väga hästi olla varjatud väsimuse põhjuseks. Kui selgitad välja, kas see on sinu jaoks teema ja mille vastu allergiline oled, oled õigel teel, et oma energiatase taasavastada.

Suhkru tarbimine võib samuti olla väsimuse põhjustaks. Suhkrukoguse vähendamine aitab tasakaalustada veresuhkrut ja seeläbi energia taset, mis on kasulik mitmel põhjusel. Mida vähem suhkrut sööd, seda vähem tekitab see sul väsimust. Ole ettevaatlik ka veine, mahlu, kohvikusmuutisid ja valmistoite tarbides!

Eeldan, et saiakesi, kooke ja maiustusi sa juba niikuinii ei söö, kui oled valinud tervisliku toidu abil salenemise. Kui see nii ei ole, siis see on esimene koht, millega tegeleda.

Automaatpiloodil söömine on halvim, mis saad teha

See nõuab nüüd esialgu natuke rohkem tööd, kuid samas kõrvaldab läbimõtlemata otsuseid ja eesmärgituid tegevusi (mis kõik ladestuvad su kõhul või puusadel).

Planeerige ette, mida nädala jooksul süüa tahate ning veenduge, et teil on piisavalt häid valikuid. Kui vajad kiiret einet, teed suurema tõenäosusega hea otsuse, kui olete juba nädala kava ette valmis mõelnud ja tead, mida ja kust saad haarata. Vajalik on, et sul on kodus juba plaanijärgne õige toiduvalik olemas (vahepalade ja lõunasöökide näol ka kontoris).

Oled ka ju vaid inimene. Kui oled stressis ja aega on vähe, pead toidu leidmisele/valmistamisele vaatamata elu virrvarridele aega leidma. Kui planeerid ette, tagad, et kiirtoit on tervislik (nt kaasavõetud banaan mandlitega, isetehtud purgisupid või fetakuubikud rohelisel salatil).