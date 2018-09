Reese Witherspooni elufilosoofia toob naeratuse suule

Reese on öelnud, et ta naudib eluga kaasnevat pagasit, nii vaimset kui füüsilist. «Elu on segane, aga mulle meeldib segadus. Kui ma vaatan elustiili ajakirju, kus kõik on nii korralik, imestan alati, et kuhu jääb siis kogu rämps,» vahendab Stylist Witherspooni sõnu.