Need kaks nippi muudavad su kohtinguportaalis menukaks

Tuginedes kohtingurakenduse Badoo andmetele, on eduka kohtinguprofiili võtmeelemendiks huumor. Lausa 87 protsenti kohtingurakenduse kasutajatest on pannud teisele kasutajale meeldimise tema vaimuka profiili põhjal.

«Hea enesetutvustus peaks olema positiivne ja andma aimu, milline inimene sa oled, nii et pole ime, et enamik populaarseid kasutajaid just selle tee on valinud,» selgitab rakenduse kohtinguekspert Claire Scott.