Helen Mirren vanust ei vaata: sa kas sured noorelt või jääd vanaks

Helen Mirren on saanud vist kõikvõimalikud näitlemisvaldkonna auhinnad. 72-aastane naine on ilubrändi esindusnägu ega näita väsimusmärke. Mirren on öelnud, et oleks soovinud varem õppida ära oskuse öelda «ei» ning usaldama rohkem enda kõhutunnet ja mõistust, kirjutab Msn.

Mirreni jaoks olid neljakümnendad tõeline kuldajastu: «See on suurepärane vanus. Tähista seda. Lõbutse,» on näitlejanna nõu. Helen suhtub väga vabalt kogu vananemisprotsessi: «Sa kas sured noorelt või jääd vanaks. See on reaalsus. Mina ei taha noorelt surra. Ma ei ole kunagi tahtnud noorelt surra. Ma suhtun ellu liiga uudishimulikult.» Näitlejanna selgitab, et igas elus on tõusud ja mõõnad ning see on loomulik. «See juhtub iga inimesega sel planeedil. See on osa inimeseks olemise teel,» on Mirren vananemise suhtes külma kõhuga.