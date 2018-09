See levinud tegevus teeb su näonahale karuteene

White Swan Aesthetics ilukliiniku looja ja direktor Imogen Bexfield selgitab, et närimiskummiga liialdamine võib tekitada kortsukesi ja muuta lõuajoone teravamaks, kirjutab Glamour.

«Närimiskumm soodustab lõualihaste tööd ja see võib ajapikku viia teravama lõuajooneni. Samuti võib liigne närimiskummi närimine soodustada ülemise huule piirkonnas joonekeste teket, mis viivad kortsudeni,» räägib Bexfield.

Doktor Uchenna tuletab meelde, et tegelikult ei tohiks närimiskummi närida kauem kui kümme minutit. «Närimiskumm on hea, et panna sülg tööle ja neutraliseerida suu pH-taset, kuid nätsu tuleks närida kõigest nii kaua kuni maitse kaob ehk siis umbes kümme minutit.»