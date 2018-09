Sille-Kadri Simer: juhtidel on raske aru saada, et nad ei ole oma töötajatest kuidagi paremad

Liider mõistab, et tema tööks on inimeste motiveerimine ja suunamine. Näiteks minu endine juhataja vastas alati sõnumitele ja kõnedele (ka töövälisel ajal), et mind aidata ja teadis, et Notsu on kõige olulisem loom maailmas. Kõik see motiveeris mind pingutama tema eesmärkide nimel.

Vahel on juhtidel raske aru saada, et nad ei ole kuidagi tähtsamad ega paremad töötajatest.

Mis muutus minu käitumises? Esmalt hakkasin ma kuulama, mida töötajad rääkisid: kuidas nad ennast näevad, mis on nende mured, milline on nende elu, mis neid motiveerib/demotiveerib jne. Hakkasin hommikuti kohvi tegema kõigile ja õppisin ära, kuidas keegi enda kohvi joob (kui üldse joob) ja see andis mulle võimaluse sõbruneda inimestega. Märkisin üles kõigi sünnipäevad kalendrisse, hakkasin koosolekuid tegema ja suunasin oma energia töötajate tundma õppimiseks.

Hetkel on mul uus töökoht ja väljakutse: nüüdseks on minust saanud juhataja. Esmalt olen pannud enda prioriteediks luua võimalikult hea töökeskkond kõigile. Soovin, et minu töökaaslased tunneksid ennast vabalt, neil on paindlik graafik ja head töötingimused. Mulle ei meeldi kasutada sõna «alluv», sest sellel on negatiivne alatoon: kellegi all olema, alluma, kuuletuma.

Ma olen «boss» või «ülemus» ainult siis, kui on probleem ja seni palun tööl nimetada ennast «töökaaslaseks». Vahel on juhtidel raske aru saada, et nad ei ole kuidagi töötajatest tähtsamad ega paremad. Iga inimene meeskonnas on samaväärselt oluline ja vajalik, kuid kahjuks on mitmeid juhte, kellel on tõsine Jumala-kompleks ehk vankumatu seisukoht enda ainuõigsuses, võimetes ja privilleegides. Liider on keegi, kes töötab oma meeskonna kõrval ning mõistab töötajaid kõigil tasanditel.