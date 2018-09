Video: Kim Kardashiani 5-aastane tütar astus nukuna moelavale

22. septembril toimus Californias L.O.L Surprise moesõu. L.O.L Surprise on nukkude kollektsioon ning Kimi tütar North West astus üles nende esitlusel. Asjaosaliste sõnul on noorel tüdrukul loomulik anne, kuna nooruke neiu ei väljunud moeetendusel kordagi oma rollist, kirjutab EliteDaily.

Kim on öelnud, et North West on suur L.O.L. nukkude austaja ning neil ei olnud kõhklustki, kas moesõust osa võtta. «See oli tema jaoks nii põnev, et ta sai kehastuda päris elu L.O.L. nukuks,» õhkas Kardashian.