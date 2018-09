Kolm mõjuvat põhjust, miks asjadest vabanemine su elu kergemaks teeb

Reklaamid õhutavad meid ostma rohkem tarbekaupu, jälgima nelja aastaaega hõlmavaid moe- ja ilutrende ja ihaldama ikka uusimaid tehnoloogiavidinaid. Samas ei ole kellegi elamine ega riidekapp kummist, et sinna lõputult uusi asju kuhjata ja ka vaimule mõjutab asjade ohvriks olemine väsitavalt. Vahelduseks võiksid mõelda hoopis asjadest vabanemisele! Mida head see sulle teeb?

Mõnikord seisavad riided aastaid või lausa aastakümneid kapis, sest need on pealtnäha terved ja kasutuskõlblikud, kuid ometigi ei tule ega tule seda korda, kui neid tegelikult uuesti selga panna sooviksime. Peaksid vähemalt kord aastas oma elamise ja riidekapi üle vaatama ja vabanema asjadest, mida sa ise enam ei vaja. Ruumi hulk, mis nende asjade arvelt vabaneb, võib sind ennastki üllatada. Edasijõudnutele aga soovitus, et juba enne uue eseme soetamist, olgu selleks siis senisest veelgi vingem akutrelli komplekt või järjekordne kingapaar, kriitiliselt mõelda, millisest samaliigilisest esemest oma kodus oled valmis koheselt loobuma. Ja kui kohe üldse ei ole, siis äkki on kõik vajalik juba olemas ja ei peakski uut ostma.