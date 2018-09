VIDEO: Kui roniks inglitest kõrgemale?

Pimedast kaljulõhest kostab hirmsat robinat. Tardun soolsambaks: mingi kivivaring? Koopakoll? Ehmatusest jätab süda paar lööki vahele. Ja juba see mürategija tulebki, läheneb mulle meeletu hooga. Suur sihvakate jalgadega mägikits silkab minu poole, võtab järsu kurvi ning kihutab alla, minu silmis otse kaljuseinast. Suurem loom lippab ees, väiksem paterdab järele. Tegelikult on nad ilusad, suursugused ja sümpaatsed loomad. Mul on kahju, et ehmatasime neid ja nemad meid. Oleme jõudnud Echo kanjoni veerele ning imestame, kui hästi siinsed matkajuhtide autorid paika tunnevad – kitsedest oli kenasti juttu. Kuid tavaliselt on metsikud elanikud loodusmatka juurde kuuluv lisaboonus, mille nägemisele sa sugugi kindel olla ei saa. Kuid siin – aga palun, kaardil märge: kitsed on siin. Jõuame kohale ja nii ongi!

On kaunis päikeseline pärastlõuna ning suundume avastama ühte kauneimat paika Ameerikas. Zioni rahvuspark on otsast otsani imedemaa. Ammu aega tagasi, kui Frederic S. Dellenbaugh neid fantastilisi vaateid oma maalidel kujutas, arvati esmalt, et midagi sellist ei saa ikka päriselt olemas olla. Küllap pärineb see ilu autori fantaasiamaailmast. Aga just kunsti kaudu sai paik peagi tuntuks. Tänapäeval on vaatemaagiat teistega jagada mitu korda lihtsam. Ka meie jõudsime siia visuaalsete ahvatluste kaudu. Nägime pilti samast vaatepunktist, kuhu parajasti teel oleme, ja olime hetkega võlutud. Kui see paik on veel maailmas alles ning meil jalad alla – miks ei võiks siis minna ja seda ise näha?Juba autosõit Zionisse on maagiline. Kuldkollased kaljuseinad kahel pool looklevat teed, mille laskuva päikese kiired eriti kirkaks maalivad. Kohapeal liiklemiseks on pargibuss, mis sõidutab sind huvi pakkuva matkaraja algusse. Kõik need mugavused ning piinlikult korras teed tähendavad muidugi, et loodusenautija ostab pileti. Kui võtta ette suurem hulk rahvusparke, on eraldi piletite asemel kasulikum lunastada ühtne aastapass kõigi USA rahvusparkide tarvis.