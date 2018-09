Katrin Pauts: hoi, naiskirjanik, kas mehele oled juba saanud? Aga kui palju sa kaalud?

Esimest korda juhtus see paar aastat tagasi. Mulle helistas endine kolleeg Õhtulehest, kes soovis intervjuud teha. Ta hoiatas mind ette, et tahab kirjutada mu eraelust ka. Ma ei saa tagantjärele väita, et mul selle hoogsa jutu vahele justkui häbelikul pominal poetatud lause peale häirekell peas ei värahtanud. Ju vist lootsin, et kui hull see ikka olla saab. Kui ta oli õllepurkidega mu üürikorterisse sadanud, ühe purgi lahti koukinud ja kurgu puhtaks köhatanud, et küsimusi esitama hakata, sain aru, et lugu oli tal peas juba valmis kirjutatud – üksildane, õnnetu, kuri ja armastuses pettunud keskealine naine, kes kukkus suurest kibestumusest roimaromaane vihtuma.

Kõik tema küsimused olid sätitud nii, et olenemata mu vastustest tema loodud lõksu tingimata ka langeksin. Vana ajakirjanikuna ju tean, et küsimused teevad loo, vastata ei ole alati vajagi. Tema ise on, muide, keskealine tugevalt ülekaaluline meesajakirjanik, väga lühikest kasvu, rasvased juuksed pealael üsna hõredad – oh, meeste kohta vist ei sobi nii kirjutada? Eriti veel siis, kui mees on ajakirjanik, kes teeb ainult oma tööd. Miks tema välimus asjasse puutub?

Tänavu suvel sain äkki Messengeris sõnumi Kroonika peatoimetajalt, kes tahtis teada, miks olen enda juuksed blondiks värvinud ja kaalust alla võtnud. Olin küsimuse üle väga imestunud – ja ausalt öeldes ei saanud ma arugi, et juba intervjuud annan, kuna oleme vanad tuttavad. Vastasin, et blond ju olen juba ammu ja kaalust alla võtnud enda teada ei ole, kuid mul on uus telefon, millega saab ilusaid selfisid teha. Sellele vaatamata ilmus Kroonika veebis uudis «krimikirjaniku imelisest muutumisest». See tekitas minus kummalise tunde, segu imestusest ja tülgastusest. Kes küll tuleb selle peale, et kirjanikust üldse seesuguses vormis lugu teha? Mis sorti inimene selline ajakirjanik on? Mis sorti kuulsus see on, mis on mulle järsku pähe sadanud? Kas ükski kirjanik unistab, et temast saab kunagi kollase meedia kangelane? Vaevalt. Ausõna. Isegi siis mitte, kui ta naine on.

Kas tohib küsida, kui palju sa kaalud?