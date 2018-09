Ettevaatust: ebaseksikas mood vallutab maailma!

«See pole mood, see on meeste piinamine!» hüüatas mu kolleeg emotsionaalselt, kui teemast kuulis. Ning nähes kõike seda, mida moeteadlikud kaunitarid nüüd kandma hakkavad, vajus tema nägu õige nukralt pikaks. Tegemist oli mõistagi meeskolleegiga. Lootus näha väljavoolitud kurve, peeneks pigistatud taljet või lausa paljast ihu on kadunud!

Naisedki pole selle järsku suunamuutuse suhtes kõik ühel meelel. Kaugeltki mitte igaüks ei taha värsket moetuult purjedesse võtta – panna selga midagi, mis jätab naiseliku veetluse varju, on julgustükk! Just nimelt, läheb risti vastuollu ootuste ja rollidega, mida siinkandis naisele omistatakse. Midagi liibuvat, paljastavat, isegi litsakat aktsepteeritakse märksa lihtsamalt. Naise töö ongi ju ilus olla ja silmalõbu pakkuda. Ja kui naine seda naudib, ongi kõik hästi, kui ta aga hakkab lihtsalt masinlikult täitma ettekirjutatud rolli, julgemata olla tema ise, on asi kreenis.

Pikad varrukad ja puritaanlikult ranged nöörvoldid. Giambattista Valli, Paris FW FOTO: Rick Gold/capital Pictures

Moraalijüngrid moelaval

Näib, nagu oleksid moraalijüngrid üksmeelse tormijooksuga moelavad tagasi vallutanud ning kunagistele ülemeelikutele provokatsioonidele korrapealt tuule alla teinud. Mis siis on maailmas juhtunud, kust selline kannapööre moes?

Mood ei aja mingit oma rida, vaid muudab nähtavaks mõttemustrid. Oma rolli otsustav hoiak loobuda liigselt keha rõhutavast riietusest näitab üldise jahtumise märke. Pidu on läbi. Tarbimismaaniat asendab säästlikkus ning võimaluste rõhutamine välimusega on lootusetult vanamoodne. Samamoodi sõidab uute väärtuste laineharjal vaimsus. Kas keegi suudaks ette kujutada vaimsete huvidega kaunitari läikiv-liibuvas minikleidis, ilma et see tema sügavale isiksusele varju heidaks? Selge see, et soovides olla enamat kui lihtsalt naissoost ilusa keha omanik, valib ta endale selga midagi märksa rafineeritumat.

Läbipaistva rüü all on kindlasti keha kurguni kinni kattev pullover. Chloe, Paris FW FOTO: Rick Gold/capital Pictures

Seksikus endale

Kuidas see manifestatsioon siis riiete keelde tõlgituna välja näeks? Otsustavalt! Ei kõigele, mis vastassoo fantaasia otsekohe tööle paneb. Moejoon on püsinud pikalt keha jälgivana, nüüd on fookuses avaram lõige. See austab kandja keha, kuid ei eksponeeri seda liialt.

Kõik koketsuse arsenali kuuluv – dekoltee, lõhikud, kõrged kontsad, lühikesed seelikud ja rõhutatud talje – unusta ära. Enamik naisi siiski kasutab ka kõige sootuma rõivastuse puhul midagi sellest pilkude püüdmiseks. Naiselikku jõudu tunnetada ja kasutada ei keela muidugi keegi, kuid kasuta seda peenetundeliselt nagu pipart lisades. Tõsi, maailma silmad võivad seksuaalsuse üledoosist tuhmiks ja tuimaks muutunud olla, kuid inimeste fantaasiamaailm on endiselt erk, anna sellele vaid võimalus. Võib-olla on varsti tagasi ajad, mil seeliku alt piiluvale kinganinakesele pühendati kirglikke sonette?

Materjalid on soojad ja soliidsed ning kui sekka eksib miskit õhulist, kantakse seda pulloveri peal. Kaelused on kõrged nagu sajandivahetuse puritaanlannadel. Ning seelikupikkustest moekaimad jäävad midi piirkonda. Elu lisab asümmeetria – see on hoolsalt kinni pakitud kehakuju juures ainus kapriis.

Meeste kapist lähevad eeskätt loosi kandilise lõikega, avaramad ülikonnad, Kaubamaja. FOTO: Erlend Staub

Meeste kapist ja kloostrist

Inspiratsiooni ammutatakse meeste riidekapist, funktsionaalsetest töörõivastest ja vaimulikust maailmast. Ja mitte preestrite paraadlikkus nagu Bütsantsis, vaid lihtne, värvivaene, alandlik askees on see, mis moeloojatel mõtte lendama pannud ning ka kandjaid paelub.

Värvidega ei priisata samuti. Monokroomne must-hall, siiluke valget, kahvatuid halliseguseid sinitaevatoone ja maiseid pruune.

Nagu toore trendi puhul ikka – alguses kaldutakse liialdustesse. Praegu kehtib ebaseksika moe ülistamise skaalal sageli sama. Ajapikku leitakse kuldne kesktee, kus jäikust ja äärmusi asendab paindlik plastilisus.