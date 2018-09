Seksitehnika, mis toob ülivõimsa orgasmi

Seksitehnika edging aitab orgasmi võimsamaks muuta tänu seksuaalenergia kogumisele – naudingut lükatakse täpselt nii palju edasi, kui on aru saada, et orgasm on kohe saabumas. Kui on tunne, et tipphetk hakkab lähenema, tõmmatakse tagasi ja antakse endale veidi aega, seejärel hakatakse uuesti arutust tõstma kuni tundeni, et keha tahab plahvatada.

Seksuaalterapeut Uchenna Ossai selgitab portaalis Women’s Health, et ühelt poolt toimib see tehnika psühholoogiliselt – igasugune preemia on nauditavam, kui selle nimel on pidanud rohkem vaeva nägema ja see on kauaoodatud. Teiselt poolt on sel ka füüsiline selgitus. «Kui orgasm peatada ja jätkata stimulatsiooni, siis on vaagnapiirkonnas juba suurenenud verevarustus,» täpsustab arst. «Verevarustust silmas pidades mõeldakse tavaliselt mehe erektsioonile, kuid ka naise kliitor «erekteerub» ja orgasmi edasilükkamine tekitab suurema naudingu nii meestel kui naistel.»