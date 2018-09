«Naistejutud»: podcasti-beebi erisaade! Avameelselt emaduse pimedamast poolest

Stuudios on Heidi Ruul, Daki ja Kristina Herodes. Daki ja Heidi räägivad sünnitusmuljed - Daki, kes oli Heidi sünnituspartneriks, on siin ka oma kogemuse kirja pannu d.

Aga sünnitus pole meie tänane põhiteema. Me räägime hoopis emaduse varjupoolest - emmemasendusest ja sünnitusjärgsest depressioonist. Mida teha, kui tunded löövad üle pea? Kuidas hakkama saada, kui tundub, et sa pole emaks loodud, kui paistab, et sa ei saa iialgi selle vastutusrikka ülesandega - emaks olemisega - hakkama? Kuhu pöörduda, millal pöörduda, kuidas abi leida?