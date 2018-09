Psühholoog Kätlin Konstabel: mida teha, kui laps sõna ei kuula?

Ära küsi lapselt, et kas talle mingi reegel sobib, kui tegelikult on sul asi endal selgeks mõeldud ja otsus tehtud. Selline küsimus eeldab, et laps saab ka vastata «ei, ei sobi». Kui ühelt poolt justkui pakud lapsele võimalust valida, tegelikult sa aga seda ei luba, saab laps sõnumi, et vanem on alati kõik ära otsustanud ja tema mõtteid küsitakse vaid moe pärast.

Võimalusel püüda leida tasakaalu lapse ja vanema vajaduste vahel. Muidu võib laps saada kodus kroonilise tunde, et ta on lihtsalt üks alluv. Ole aga valmis, et laps pole sinuga nõus. Kõigis asjades ei saa lastele järgi anda ja kompromisse teha (nt et magama peab öösel, kooli peab minema täis kõhuga, vägivald on lubamatu ja suhtlema peab viisakalt).

Kindlasti peaksid lapse soove kuuldes püüdma mõista ja küsima lapselt, miks ta just sellist asja soovib. Millised vajadused on tema ühe või teise tahtmise taga? Miks ei saa ta näiteks lahti kombest pärast kooli ikka sõpradega lobisema jääda või miks on talle nii tähtis, et vanem alati tema toa uksele koputaks? Loomulikult peaksid oskama vastata ka küsimustele, millised vajadused on sinu soovide taga.

Kokkuleppeid tuleb vahel üle vaadata. On selliseid, mis kehtivad ja sobivad kõigile alati (kodus ollakse üksteisega viisakad, ei lööda, täis suuga ei räägita) ja on selliseid, mis sobivad just konkreetsele lapsele kindlas vanuses. Lapse kasvades suureneb ka tema vajadus iseseisvuse järele. Magamaminekuaeg võib viie-ja viieteistaastasel olla erinev, nutiseadme kasutusaeg ja -viisid samuti. Sõimelapsele ei pea rõhutama, et sõpradega ei tohiks alkoholi või narkootikume katsetada, teismeliseeas on need vestlused hädavajalikud.

Reegleid võib muuta, kui mõni asi ei tööta – aga muutuste vajalikkust peab lapsele selgitama. Kui algne kokkulepe oli, et koolist antud kodutööd tuleb ära teha kohe peale kojusaabumist, siis võib asja ümber mõelda, kui selgub, et enne huviringi jõuab laps vaid midagi süüa ampsata. Kindlasti ei peaks reegleid muutma lapse pealekäimise ja diplomaadioskuste tulemusel või kui ollakse väsinud kuulmast, et «sõbra peres küll nii ei ole». Kui arvad, et sõprade vanemad on mõistlikud inimesed ja mitmelt poolt kostab signaale, et seal tõesti toimitakse teisiti, siis peaksid enne nonde vanemate käest asja uurima.