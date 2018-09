Noor disainer Gita Siimpoeg näitab TFW’l kollektsiooni «Trust No Bitch»

Kollektsiooni, mille läbiv värvitoon on oranž, iseloomustavad omadussõnad tugevus, julgus, tasakaal, areng, elujõud ja kirg. Oranž, mis tõmbab täielikult endasse või peletab hoopis eemale, tähistab erinevates kultuurides leppimist ebatäiuslikuga ning soovi pidevalt edasi areneda. Need on ka lähtepunktid noorele disainerile endale tema praeguses loomefaasis.

Ilmekas on kollektsiooni puhul ka fakt, et selle nime näol on tegemist sarja «Orange Is The New Black» peategelase käe pealt pärit tätoveeringuga. Sealjuures, nii uskumatuna kui see ka ei kõla, ei oma sarja nimi mingit seost kollektsioonis kasutatud oranži värvusega.

GITA. FOTO: Erakogu

Kui eelmisel korral tõi GITA lavale üheksa kostüümi, siis seekord on neid kokku kolmteist. «Mulle meeldib omavahel segada vastandlikke tehnikaid ja kasutada materjale, mille esmane otstarve ei olegi võibolla rõivadisain. Seetõttu ei ole ma loobunud ka rüiu (vaiba)tehnika kasutamisest. Eesmärk on ajada klassikaline segadusse. Mis ma sellest jalgrattast ikka enam leiutan, see on juba olemas. Püüan hoopis vanas heast klassikast luua midagi üllatavat ja šokeerivat,» iseloomustab disainer ise oma loomingut.