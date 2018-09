Veider moodus, kuidas trennist maksimaalselt kasu saada

Trennis kõvasti vaeva nähes ei ole ime, kui keegi valjuhäälselt möriseb või isegi karjatab. Sarnaselt sellega on ka ropu sõna poetamine leevendavad toimega, edastab Greatist. Väljaandes Journal of Psychology of Sports and Exercise avaldatud uuringus leiti, et vandumine võib treeningu ajal parandada füüsilist sooritust, jõudu ja rammu. Uuringu autori David Spiereri selgitusel aitab vandumine tähelepanu raskelt katsumuselt mujale viia ja ülesanne tundub selle võrra veidi lihtsam.