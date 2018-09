Toidud, mille söömine annab põletikele vunki juurde

Viinamarjaseemneõli

Viinamarjaseemneõli soovitatakse kasutada toidu praadimiseks, sest see ei lähe kõrge suitsemispunkti tõttu nii kergesti kärssama kui paljud teised rasvained. Kahjuks on selles oomega-3-rasvhappeid, mis ei ole inimesele sugugi nii head kui oomega-6-rasvhapped, mida leidub näiteks oliiviõlis ja rapsiõlis. See ei tähenda muidugi, et viinamarjaseemneõli ei tohiks üldse süüa. Ikka tohib, kuid seda võiks teha mõõdukalt, kirjutab Oprah.

Kiirpuder

Hommikune kaerahelbepuder on sinu tervisele kasulik, kuid vältida tuleks kiirputrusid, mis on kõvasti töödeldud. Kui sul ei ole hommikul pudrukeetmiseks aega, pane kaerahelbed juba õhtul likku. Töödeldud valmispudru söömisel läheb veresuhkur kiiresti väga kõrgeks.

Juustusnäkid

Juustufännid ei pea kohkuma – juust ei ole üdini tervisele halb. Küll aga on juustusorte, mis sisaldavad teistest rohkem küllastunud rasvhappeid, mis põletikuohtu suurendavad. Küllastunud rasvhappeid sisaldavaid toidud ei tohiks ületada 5-6 protsenti päevasest kaloraažist. Hea valik on näiteks Šveitsi juust, milles on põletikuvastaseid probiootikume.

Agaavisiirup