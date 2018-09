Ootamatult paljud kliendid tormasid eluaegse tasuta pitsa nimel tätoveerima

Selgus, et restoran alahindas tasuta toidu mõjuvõimu. Kuna Instagrami hakkas üha enam laekuma vastava teemaviitega fotosid, karmistas restoran kampaaniareegleid nõnda, et tasuta pitsasid saavad nautida esimesed 350 pildi postitanud klienti. Järgmisel päeval kuulutas restoran kampaania lõppenuks. Juba tätoveeritud kliendid said aga eluaegse õiguse tasuta pitsadele, kokku 381 pitsasõpra.

The Wall Street Journal juhib tähelepanu, et kuna Venemaa keskmine kuusissetulek on ligikaudu 500 dollarit, ei ole kahesentimeetrine tätoveeritud pind nahal tasuta toidu eest just kõrge hind.