Koolipildilt eemaldatud autistlik poiss palgati suurbrändi reklaamnäoks

Alfie isa Gary sõnul on poisiga olnud tükk tegu, kuna autismi tõttu ei oska ta kuigi edukalt suurte gruppidega koostööd teha. Just seetõttu kõrvaldati poiss ka koolitegevustest ning viidi üle erivajadustega laste kooli. «See tekitas minus hulganisti stressi,» meenutab isa.

Pärast Larwoodi erikooli minekut sai Alfie osaleda koolinäidendites ning see tõstis tema enesehinnangut märgatavalt. Seda märkasid ka teised ning peretuttav soovitas autistist poissi modelliagentuurile, kirjutab Independent.

Poisi isa pühkis modellinduse mõtted kiirelt, kuna Alfie häire tõttu ei suutvat keegi temaga koostööd teha. Pärast proovipildistamist professionaalse fotograafiga, võttis nendega ühendust Zebedee Management agentuur, kes tegeleb erivajadustega modellidega. Lisaks sellele, et noor Alfie on nüüdseks suurbrändi H&M modell, on ta modellitööd teinud ka teistele suurtele nimedele nagu River Island ja Land Rover.

«Võtetel olemine tõesti rahustab teda,» rõõmustab Gary, «ta oleks justkui selleks sündinud. See on aidanud teda tema enda käest.» Isa kirjeldab, milline kergendustunne oli näha poega nautimas pildistamit ning näha, kuivõrd see tegevus last rahustab. «Ma tahan lihtsalt, et inimesed teaksid, et erivajadus ei takista unistusi täitmast,» on isa soov.

Isa sõnul on modellinduses osalemine ning pildistamine Alfiet totaalselt muutnud ning haigusega aidanud: «Ta on muutunud pidevalt närvilisest poisist enesekindlaks.» Isa sõnul on tee tänaseni olnud aga pikk ja vaevaline. Ambitsioonikas 11-aastane Alfie soovib oma modellikarjääri jätkata ka täiskasvanuna: «Ma räägin sellest koolis oma sõpradega ja nende arvates on see väga lahe.» Alfie rõõmustab enda hobi ja töö üle ning tema lemmik sihtkohaks on London: «Minu isa viib mind seal käies Five Guys burgerirestorani.»

FOTO: James Linsell-Clark / SWNS.com / James Linsell-Clark / SWNS.com