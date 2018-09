Eksperdid hoiatavad: nahahooldustoodetes levib ohtlik hallitus

Enamus kosmeetikatoodetest sisaldab säilitusaineid, mis takistavad halva bakteri ja hallituse teket. Viimasel ajal on kosmeetikatööstuse pilk suunatud pigem naturaalse poole ning seetõttu on ka bakter ja hallitus varmas vohama.

Kuigi looduslikud ained toodetes on paremad nahale, peab looduslike toodete puhul pidama väga täpselt kinni säilitusjuhistest ning tähtajast. Kui toode on täiesti säilitusainete vaba, on sel suur oht halva bakteri tekkeks.