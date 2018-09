Mesilasparvega pildistanud ja lapse kaotanud naine on taas rase ning poseerib ohtlik loom kõhul

Mesilaste päästmisega tegelev naine on taas rase ning perelisa peaks ilmale tulema järgmisel kuul. Sel korral jätkas naine Eedeni aia teemalise pildiseeriaga surnud poja mälestuseks ja võttis piltidele kaaslaseks kollase püütoni.

Muelleri sõnul polnud pildistamine kuidagi ohtlik - suur roomaja telliti mehelt, kes käib sama püütoniga ka koolides külas, kirjutab DailyMail. Mitmed inimesed on süüdistanud naist lapse ohtu panemises, kuid Emily seda ei usu. «Minu sõnum on, et tee seda, mis teeb su õnnelikuks,» lausub ta.