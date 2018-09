Tegevus, mis aitab rohkem seksida

Väljaanne Journal of Sexual Medicine avaldas uurimuse, mille kohaselt iga lisanduv unetund kasvatab sinu järgmise päeva libiidot lausa 14 protsendi võrra. Uuringu üks juhtidest doktor David Kalmbachi sõnul on une mõjule seksielus teenimatult vähe tähelepanu pööratud.

Puudulik uni vähendab naistel oluliselt seksiisu ning erutusvõimet, kirjutab Marie Claire. Kalmbach lisab, et uuringu tulemusi ei tohiks tõlgendada nõnda, et peaks rohkem magama. Pigem tasuks jälgida, et piisavad unetunnid igal ööl kokku saad, et järgmisel päeval end puhanu ja värskena tunda.