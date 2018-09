Kuus ohumärki, et mees võib sind petta

Psühhoterapeut ja saatejuht dr Jenn Mann heidab Instyle’is valgust ohumärkidele, mis võivad viidata sellele, et elukaaslane ei ole truu. Ajad on muutunud ja seoses sellega on ka muutunud võimalused, kuidas petjat vahele võtta.

Telefon ja arvuti

Tehnoloogiakasutus on kõige esimene võimalus, kuidas petjat märgata. Näiteks võib partner tulihingeliselt on telefoni kaitsta. Imelikuks võib seda pidada siis, kui selline käitumine on uus – ta kasutab telefoni varasemast sagedamini ja jälgib hoolega, et see ei satuks sinu vaatevälja. Paraku pakub tehnoloogia ka petjatele üha rohkem võimalusi oma jälgede segamiseks. Näiteks on olemas äppe, mis varjavad teatud kontakte või teisi äppe (näiteks Tinderit).

Auto

Sõiduki läbisõit võib anda vihjeid, et elukaaslane on teinud veidi suurema ringi kui vaid töö ja kodu vahel sõites vaja oleks. Kui oled harjunud istuma kõrvalistmel, märkad kindlasti, kui sinu istet on liigutatud ja kellegi teise järgi ümber sätitud. Nii nagu magamistuppa, võib ka autosse eksida sinna mittekuuluvadi asju nagu juuksekumme, kosmeetikat või midagi muud võõrast.

Ootamatu muutus

Patuteele läinud inimene võib hakata end uue armastuse pärast «tuunima». Ta võtab kaalust alla, hakkab trenni tegema, värskendab soengut ja ostab uusi riideid. Välimuse suure muutuse taga on enamasti mingi oluline põhjus. Muidugi võib inimene ka lihtsalt märgata, et ta on end käest lasknud, kui sageli on see üks kõige lihtsamaid märke salaelust. Eriti kahtlane on see juhul, kui varem oli tal oma välimusest ükskõik, aga nüüd on tal vaja uut aluspesu. Samuti võib olla ohumärk see, kui ta varem usaldas pesu pesemise sinu kätte, kuid nüüd tahab seda teha ise. Või on ta muutnud oma pesemisharjumusi ning hoolitseb enda eest märksa rohkem kui varem.

Uued huvid ja uus sõnavara

Petmisele viitavaid märke võib leida ka pisiasjadest. Näiteks kuulab ta täiesti uut muusikat, mida varem pidas nõmedaks või on talle uuest tutvusest külge jäänud mõni maneer ja uus väljend, mida ta nüüd sageli kasutab. Inimesel on komme peegeldada seda, kes talle meeldib ja kellega palju aega koos veedab. Kui tema käitumises on toimunud suur muutus ja tal on ühtäkki tekkinud uus hobi, ei ole patt uurida, kuidas ta selle enda jaoks avastas.

Lähedus

Paarisuhtes on loomulik, et elukaaslane on kõige tähtsam inimene. Kui su partner ei räägi enam midagi sellest, kuidas ta päev möödus, mis oli raske ja mis tegi rõõmu, on teil tõsine probleem. Kui teie vahel puudub lähedus, võib ta hakata seda kellegi teisega otsima. Ohumärke võib välja lugeda ka seksuaalelust, selle sagedusest ja selles toimunud järskudest muutustest. Petja ei pruugi tahta vähem seksida, ta võib seda ka hoopis rohkem algatada.

Raha

Võimalik, et sul ei ole oma elukaaslase krediitkaardi kulutustest täit ülevaadet ja sa ei tea, kui ta on raisanud raha ööbimisele või kingitustele. Selleks võib ta hoopis varasemast rohkem sularaha välja võtta, et mitte oma tegevusest jälgi jätta. Kui kallim on hakanud rohkem tööd tegema või tuleb hiljem koju, siis tasub uurida, mis teda tööl nii kaua kinni hoiab.