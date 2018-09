SÕBRANNA NÄDALAHOROSKOOP: ettevaatust, Marss toob õhku pingeid!

Jäär

21. märts – 19. aprill

Täiskuu Jäära märgis tõstab sinu ja su isiklikud vajadused tähelepanu keskmesse. Sisemine pinge võib olla suur, energiat on palju. Kui vaid suudad selle õigesse kanalisse suunata, saad hakkama oluliste muudatustega. Alates teisipäevast on hea aeg pahedest loobumiseks parema tervise nimel.

Sõnn

20. aprill – 20. mai

Sul tuleb vaeva näha vanade asjade lõpetamisega. Ehk oled ise liigsest emotsionaalsusest vigu teinud ja pead nüüd kelleltki vabandust paluma. Või tundub sulle, et keegi on käitunud sinuga ebaõiglaselt ja peaks selle heastama. Teise inimese suhtumist sa paraku muuta ei suuda, vastutad vaid enese tegude eest.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Oled seltskondlik, seejuures aga võid liigselt sõltuda teiste arvamusest. Kui pingutad ennekõike kaaslaste heakskiidu nimel, kipud oma soove ja vajadusi unarusse jätma. Kuigi kollektiivi kuulumine on sulle praegu väga oluline, tasub siiski selg sirge hoida. Oma põhimõtetega ära vastuollu mine.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Tähelepanu nihkub koduste suhete valda. Tahad lähedastega koos olla, mõtteid vahetada, neilt tuge saada ning ise neile toeks olla. Paraku ei anna praegused seisud võimalust täielikult perele pühenduda, sest töises vallas võib üsna kuumaks kiskuda. Ehk tuleb teha mingi muudatus, millestki loobuda.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Hea aeg õppimiseks ja enesetäiendamiseks. Info liigub kiirelt ja vabalt, leiad kergesti üles õiged inimesed, kes oskavad sulle hüva nõu anda. Pigem saad sel nädalal tuge meessoost isikutelt. Kui aga plaanid nüüd reisile minna, tuleb arvestada muutlike oludega. Hoia oma isiklikel asjadel valvsalt silm peal.

Neitsi

23. august – 22. september

Oled tavapärasest julgem ja jõulisem. Jõuad praegu tohutult tööd murda, oled suurepärane organisaator ja läbirääkija. Saavutad soovitud tulemused kiirelt, haarad teisigi oma tegevustesse kaasa. Hea tööga kaasneb ka väärikas tasu. Ent ühisvaraga seotud otsuseid ei tasuks praegu vastu võtta.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Merkuur ja Päike jõuavad nädalavahetusel Kaalude märki. Algab ajajärk, mil sul tasub isiklikud vajadused esikohale seada ning teha muudatusi, kuulates oma südame häält. Suhete liinis võib perioodi teine pool pingeline olla. Kui su elus on suhteid, mis enam ei toimi, on aeg need otsustavalt lõpetada.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Eelistad koduste asjadega tegeleda, aega lähedaste seltsis veeta. Töised probleemid on paras peavalu – küllap ujuvad taas pinnale vanad asjad. Sul ei jää muud üle kui nendega tõsiselt tegeleda, probleemid lahendada ja otsad kokku sõlmida. Seejärel saad rahuliku südamega elust rõõmu tunda.

Ambur

22. november – 21. detsember

Naudid inimeste hulgas olemist, nii lobisemist kui ka sõbralikku vaidlemist. See, et arvamused on erinevad, teeb maailma sinu jaoks põnevamaks ja lisab vestlusse pinget. Parem on, kui sa sõpradega rahaasju ei aja. Materiaalsed küsimused teevad asja keeruliseks ning võivad head läbisaamist rikkuda.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Äriasjus oled sõiduvees. Reageerid kiirelt ja mõtled paindlikult, suudad häid ja kasulikke lahendusi leida. Mõningast pidurdatuse tunnet võid aga kogeda kesknädala paiku, mil Päike Saturniga kvadraadi teeb. Küllap tuleb sul tegutseda mitmel rindel, sest ka kodused probleemid vajavad lahendamist.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Marsi soodsad seisud annavad su tegevusele hoogu juurde – tempo on kiire ja aina kiiremaks see läheb! Ühtäkki tunned, et tead, kuidas on õige tegutseda, head mõtted tekivad justkui käigu pealt. Tasub suhelda inimestega, kes on sinust erineva taustaga – nad õpetavad sind asju uue nurga alt vaatama.

Kalad

19. veebruar – 20. märts