Putinit mürgitamiskatses süüdistanud Vene pesumodelli võib oodata kohus

30-aastane Anna Shapiro usub, et just tema on järjekordne Salisbury mürgitamisvandenõu ohver. Ta väitis teisipäeva õhtul: «Putin tahab, et ma sureksin.»

Anna ja tema vastne abikaasa, 42-aastane Alex King jäid pärast õhtusööki väga haigeks. Nende pühapäevaõhtune menüü koosnes pitsast, huntahvenast, köögiviljadest ja kartulitest. Juba õhtusöögi ajal hakkas Alex end halvasti tundma ning tormas tualetti, kus ta leiti põrandalt. Anna sõnul tuli mehe suust vahtu ja paistis, nagu tal oleks krambihoog. Seejärel hakkas ka Annal halb, ta kukkus kokku ning paar koos ettekandjaga viidi Salisbury haiglasse.

Vahejuhtum aga põhjustas Novitšoki-mürgituste taustal laiapõhjalise häire ning restoran, mis asub lähedal kohale, kus enne kokku kukkumist oli einestanud endine Vene spioon Sergei Skripal tütrega, suleti.

Anna usub, et on sattunud sihtmärgiks, kuna tema isa oli Putini kõrge astme sõjaväeohvitser. Teisipäeva õhtul aga teatas Wiltshire’i politsei, et paar ei puutunud kokku närvimürgi Novitšokiga ja nende haigust ei uurita kui kahtlast.

Anna aga seda ei usu ning oma sõnul põgenes ta Londonisse pärast tapmisähvarduste saamist, kuna on Putini-vastane. «Venemaa on võimeline kõigeks. Ma olen kindel, et venelased usuvad mind olevat Suurbritannia spioon.»