Meestele: mis täpselt juhtub Viagrat võttes sinu peenisega?

Viagra toimeaine on sildenafil, mis töötab rakutasandil. Südame-veresoonkonnas aitab aine nimega cGMP veresoonte seintel lõdvestuda. Kui veresooned laienevad, on ka verel võimalik kergemini liikuda ning just suurenenud verevool on see, mis teeb erektsioonid võimalikuks.

Peenises on ensüüm nimega PDE5. Kuna peenis ei pea olema pidevalt erektreerunud, tulebki siin appi PDE5, lagundades cGMP-d ja vähendades verevoolu, mis muudabki peenise lõdvaks. Viagra aga on suunatud just PDE5 ensüümile, seda inhibeerides ja takistades cGMP-d lagundamast, selgitab Metro.

See aga tähendab, et veresooned saavad lõdvestuda ja laieneda ilma, et PDE5 sekkuks. Veri saab voolata peenisesse ja peenis – muutub kõvaks.

Viagra tootjad soovitavad maksimaalse efekti saavutamiseks oodata suguühtega pärast rohu võtmist tund aega. Siiski tunnevad mõned kasutajad efekti juba lühema aja jooksul. Viagra tööd mõjutab ka toit – kui sa võtsid sinise pilli toidu kõrvale, võib mõju avaldumiseks minna kauem aega.

Kui sul on raskusi erektsiooni saavutamisega, pea meeles, et see on tavaline, eriti üle 40-aastaste meeste puhul. Samas on tegemist millegagi, mis puudutab ka noori inimesi ja häbitunne ei peaks takistama sind abi otsimast. Räägi oma arstiga!